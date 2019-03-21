РИАМО - 21 мар. В Подмосковье и Москве на 22 марта объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 12 часов с 09:00 22 марта.

Такой же уровень погодной опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской, Владимирской и Тамбовской областей.

В Подмосковье и Москве 22 марта будет облачно, пройдут дождь и мокрый снег, снег, местами ожидается гололедица. Днем порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит минус 1 – плюс 1 градус, днем – плюс 2-4 градуса.

Ранее синоптики предупредили жителей Московского региона, что 22 марта в Подмосковье и Москву вернется зимняя погода: выпадет четверть месячной нормы осадков, мокрый снег налипнет на провода, образуется гололедица, поднимется порывистый ветер.