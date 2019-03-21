РИАМО - 21 мар. В подмосковной Электростали в рамках профориентационного взаимодействия Машиностроительного завода (ПАО «МСЗ», входит в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») и управления образования городского округа стартовал городской фестиваль робототехники RoboSense, говорится в сообщении пресс-службы МСЗ.

Впервые фестиваль был организован в Электростали в 2016 году.

«На протяжении недели на базе МАУДО «Центр «Диалог» школьные и семейные команды, включающие в себя участников в возрасте от 5 до 18 лет, ожидает соревновательная программа в следующих номинациях: «Юниор» (5-8 лет), «Лучший LEGO-моделист» (1-2 классы), «Первый шаг в робототехнику» (3-4 классы), «Соревновательный трек» (5-11 классы), FreeStyle (5-11 классы), «В начале было слово» (9-11 классы)», — говорится в сообщении.

По оценке организаторов, в мероприятия фестиваля вовлечено более 500 детей и подростков Электростали. Подведение итогов фестиваля состоится 10 апреля – в день церемонии награждения призеров и победителей проекта.

Фестиваль робототехники направлен на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий в различных отраслях, в том числе и в атомной промышленности, среди детей и молодежи.