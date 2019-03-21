РИАМО - 21 мар. Государственная Дума РФ приняла закон об индексации минимальных пенсий сверх прожиточного минимума, сообщает Федеральное агентство новостей.

Закон устанавливает единую методику расчета прожиточного минимума пенсионера во всех регионах страны. Расчеты выполнит правительство России.

«Необходимо, чтобы закон как можно скорее заработал. Перерасчет коснется пенсий, начисленных с 1 января 2019 года», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно принятому закону, в России меняется порядок расчета пенсий для людей, которые не смогли выработать необходимый стаж или получали небольшую зарплату. В этом случае социальная надбавка к пенсии до прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе страны, будет начисляться до

31 декабря, а с 1 января общая сумма пенсии будет проиндексирована на 7%.

«Таким образом, минимальные пенсии превысят прожиточный минимум пенсионера по всей стране», - поясняется в материале.

Как ранее уточнил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, Пенсионный фонд сможет по-новому рассчитать выплаты пенсий уже в мае этого года.