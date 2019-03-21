РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске на улице Давыдова в одном из домов вандалы взломали дверь в техническое помещение, где частично повредили противопожарное оборудование, сообщается на сайте управляющей компании «Любимый дом».

«Обнаружено, что во втором подъезде дома №5 по улице Давыдова в Подольске на крыше взломали дверь в техническое помещение, где было установлено противопожарное оборудование. Неизвестные частично оборудование повредили. В настоящее время дверь восстановили, замок заменили на новый, а оборудование подрядчик восстановит до апреля», – говорится в сообщении.

Управляющая компания просит очевидцев, которые видели подозрительных лиц, обратиться в диспетчерскую по телефону: 8(916)101-66-47.