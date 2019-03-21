РИАМО - 21 мар. Специалисты макетной мастерской «Дома на Брестской» завершают очередной этап создания «Макета Москвы», Нескучный сад, входящий в состав парка имени Горького, является знаковым объектом макета, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Все работы по воссозданию миниатюрного сада специалисты макетной мастерской планируют завершить до конца марта. Площадь готового изделия составит более 7 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Как отметил директор ГБУ «Мосстройинформ» Фарит Фазылзянов, чтобы на макете Нескучный сад был с точным воспроизведением ландшафта, специалистам-макетчикам пришлось внимательно и детально изучить карты аэросъемки.

«Изготовление зеленых насаждений – трудоемкий и творческий процесс. Каркас дерева, включающий ствол и ветви, создается из медной проволоки. Затем наносится слой темного грунта, и только после этого можно приступать к кроне. Она формируется из мелких опилок, покрашенных в разные цвета, и «присыпается» на каркас на специальный клей. Готовые изделия «высаживаются» в свое отдельное углубление. Все этапы делаются вручную», — объяснил Фазылзянов.

Ранее на «Макете Москвы» появились парк «Зарядье», «Аптекарский огород», скверы центра столицы и парк Горького. Нескучный сад является одним из самых объемных «зеленых» объектов макета.

Градостроительный макет столицы начали создавать по решению мэра Москвы Сергея Собянина осенью 2012 года. Фрагмент центральной части «Москвы в миниатюре» площадью 368 квадратных метров выставлен в специальном павильоне на Сиреневой аллее ВДНХ. Павильон уже посетили четверть миллиона человек.

Включая экспонируемую часть, площадь готового макета на начало 2019 года составляет более 593 квадратных метров. По завершении всех работ площадь арт-объекта составит 925 квадратных метров. На уменьшенной физической копии столицы будет представлена «срединная зона» Москвы, выходящая в некоторых направлениях за пределы Третьего транспортного кольца.