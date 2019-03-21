РИАМО – 21 мар. В начале мая россиянам следует повременить с посадками в огороде, так как ночами вероятны заморозки, в целом в мае в Европейской части страны температура будет около нормы, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В мае очень часто бывают ночные заморозки. Конечно, посадки не гибнут, заморозки не сумасшедшие, но вегетация будет в более таком вялом режиме. Поэтому метеорологи не советуют заниматься посадками в течение первой декады мая. Это относится к умеренным широтам», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Европейской части России температура воздуха в мае будет около нормы.

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