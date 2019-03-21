РИАМО – 21 мар. К Дому кино, чтобы проститься с прославленным советским режиссером Марленом Хуциевым, подходят сотни человек, известный режиссер ушел из жизни 19 марта, передает в четверг «Интерфакс».

«Уходят все. Но бывает, что это становится трагедией. Ушел человек-эпоха. В последнее время часто что-то такое происходит... Ушли Юрский, Этуш, Хуциев», – сказал на церемонии актер Валерий Баринов.

Он добавил, что «каждый фильм Марлена Мартыновича был знаковым событием для всего поколения, и моего, и младшего, и старшего».

«Это был удивительно умный, тонкой души человек. Нам не просто будет его не хватать, нам некем его заменить», – подчеркнул Баринов.

Хуциев скончался 19 марта на 94-м году жизни. Его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Народный артист СССР кинорежиссер Хуциев родился в 1925 году в Тифлисе. В 1952 году окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал режиссером на Одесской киностудии, с 1959 года – на киностудии имени Горького, с 1965 года – на «Мосфильме». Среди самых известных картин, снятых режиссером, – «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером), «Два Федора», «Застава Ильича», «Послесловие», «Бесконечность» и другие.