РИАМО - 21 мар. Несколько десятков людей стоят в очереди в ритуальный зал столичного Троекуровского кладбища, чтобы попрощаться с певицей Юлией Началовой, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Церемония прощания с популярной исполнительницей уже началась. Поклонники и друзья Началовой проходят к гробу с телом певицы и возлагают цветы рядом с ним. Очередь контролируют охранники кладбища, чтобы избежать давки.

Юлия Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

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