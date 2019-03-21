РИАМО – 21 мар. Счетная палата выявила низкое качество реализации федеральной адресной инвестиционной программы по направлению сохранения культурно-исторического наследия, сообщается на сайте ведомства.

Проверка выявила недостатки и нарушения практически на всех этапах реализации инвестпроектов. Общее финансирование ведомства за 2016-2018 годы составило 7 миллиардов рублей, асумма неизрасходованных средств возросла в 28 раз, отмечается в материале.

«Остатки неизрасходованных дирекцией Минкультуры бюджетных инвестиций за 3 года выросли со 100 миллионов до 2,8 миллиардав рублей. За 2018 год не использовано 80% доведенных средств», – сообщил на коллегии аудитор Михаил Мень.

Неизрасходованные средства ведомство вернуло в бюджет, добавил он.

По его словам, растущие остатки – это результат несвоевременного ввода объектов в эксплуатацию. В установленный срок на 2017-2018 годы дирекцией не были завершены 13 из 14 проектов. На начало 2019 года так и не реализованы 12 проектов, срок завершения которых истек.

По мнению Счетной палаты, дирекция предъявляла недостаточные требования к опыту претендентов на участие в госзакупках. В результате проекты 6 из 11 строящихся объектов нужно доработать и провести повторную госэкспертизу, поскольку ошибки и недостатки в расчетах не позволяли продолжить работу. При этом корректировка проекта, как правило, приводит к затягиванию сроков строительства, удорожанию объектов и дополнительным бюджетным расходам.

Кроме того, выявлены многократные нарушения федерального законодательства. В частности, дирекция приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 миллиона рублей. Всего контрольный орган оценил экономический ущерб и риски ущерба почти в 57 миллионов рублей.

По каждому пункту Счетная палата подготовила обращение в Генпрокуратуру и считает, что министерство культуры формально отнеслось к контролю за использованием бюджетных средств.