РИАМО - 21 мар. В Московской области в четверг стартовала акция «Безопасная шина», которая продлится до конца апреля, спецпроект создан в рамках популяризации системы раздельного сбора отходов, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства региона - министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

«Шина отдает почве тяжелые металлы и совершено огромный «букет» веществ, которые оказывают негативное воздействие на природу. Конечно, нужно максимальные усилия приложить к тому, чтобы категорически не допускать такие процессы. Мы поддерживаем все волонтерские и общественные мероприятия на эту тему», - сказал Куракин.

Он отметил, что в акции примут участие также инспекторы по безопасности дорожного движения.

«Все цивилизованные шиномонтажки должны иметь договоры на вынос и утилизацию. Мы со стороны Минэкологии будем следить за этим. У нас есть четыре крупных предприятия по переработке шин на территории Московской области, а также несколько десятков пунктов сбора шин», - добавил Куракин.

В свою очередь генерал-майор, заместитель начальника полиции – начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области Виктор Кузнецов заявил, что сотрудники Госавтоинспекции региона поддерживают данную акцию, так как проблема по утилизации резины остается актуальной.

«Мы не только будем информировать водителей, но мы совместно с министерством экологии разработали памятки, которые будут вручаться водителям», - уточнил Кузнецов.

Акция «Безопасная шина» продлится до конца апреля и пройдет в 22 муниципальных образованиях Московской области.