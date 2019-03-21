РИАМО - 21 мар. Столичные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство), сообщила РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГСК СК РФ по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, 20 марта подозреваемый, действуя из корыстных побуждений по найму неустановленных следствием лиц, находясь вблизи жилых домов по улице Часовой в Москве, с целью убийства ранее ему незнакомого мужчины, произвел в него не менее двух выстрелов из сигнального пистолета», – сказала Иванова.

По ее словам, повредив лишь манжет куртки жертвы, он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как у него заклинило ствол патрона. После чего подозреваемый попытался скрыться, но был задержан потерпевшим и его коллегой.

Молодой человек задержан. В скором времени в отношении фигуранта будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.