РИАМО - 21 мар. В ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся в возрасте 38 лет, передает корреспондент РИАМО.

В помещение начали пускать ожидающих у входа поклонников и друзей певицы. В зале к гробу ведет черная ковровая дорожка, пройдя по которой, желающие могут возложить цветы на постамент и сказать прощальные слова.

В зале играет приглушенная траурная музыка, которая полностью стихает, когда кто-то подходит к микрофону. Рядом с гробом стоят несколько траурных венков от семьи и близких.

Началова скончалась 16 марта в столичной больнице в возрасте 38 лет. Певица страдала от ряда серьезных заболеваний.

За несколько дней до смерти Началову госпитализировали в клинику с ссадиной на ноге, на которой возник отек из-за подагры и сахарного диабета. Также у певицы резко подскочил уровень сахара в крови. Началову ввели в состояние искусственной комы, из которого она так и не вышла.

После внезапной смерти популярной исполнительницы россияне выставили на продажу в Сети редкие лоты, которые будут интересны поклонникам Началовой. Среди них диски, фото, коллекции журнальных и газетных вырезок.

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