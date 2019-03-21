РИАМО - 21 мар. Комфортное весеннее тепло придет в Москву и Подмосковье не раньше второй половины апреля, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Все ждут начала весны. Казалось бы, календарная весна наступила. В человеческом отношении весна наступает гораздо позже. В человеческом, я имею ввиду, в ощущении тепла. Все мы ждем, когда температура будет 13-15 градусов. По климату это все происходит только во второй половине апреля. Поэтому еще чуть-чуть нужно подождать, и наступит настоящая весна», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что на территорию Москвы и Подмосковья уже вернулись некоторые перелетные птицы.

Ранее главный садовник Ботанического сада МГУ «Аптекарский огород» Антон Дубенюк сообщил, что набухание почек и цветение деревьев в Москве и Подмосковье начнутся в этом году раньше обычного - уже в апреле.