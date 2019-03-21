РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Торгово-развлекательный комплекс в деревне Путилково подмосковного Красногорска планирует построить в III квартале текущего года девелоперская компания из Новосибирска, инвестиции в проект составят 100 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы компании «Знак».

«В городском округе Красногорск Московской области в Путилково новосибирская девелоперская компания приобрела земельный участок для реализации районного торгово-развлекательного центра. Окончание строительства ТРЦ в Путилково намечено на III квартал 2019 года», – говорится в сообщении.

Строительство будет вести компания «Знак», которая возведет объект за 7 месяцев. Инвестиции в реализацию проекта составят 100 миллионов рублей.

«Торгово-развлекательный центр возводится на участке 42З1 квадратных метров в районе с развитой инфраструктурой между Путилковским шоссе и многоэтажной жилой застройкой на Спасо-Тушинском бульваре, дом №2», – отмечается в сообщении.

ТРЦ представляет собой одноэтажное здание общей площадью почти 2 тысячи квадратных метров с наземной парковкой на 740 машино-мест.

«Для компании «Знак» это уже второй объект в текущем году, который компания реализовывает как генподрядная организация. Первый проект – ТЦ в Видном. Там компания завершает строительство районного ТЦ на месте бывшего рынка, общей площадью 1500 квадратных метров», – заключается в сообщении.