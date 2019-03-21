РИАМО - 21 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял третью строчку в рейтинге по упоминаемости в соцмедиа глав российских регионов за февраль 2019 года, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

Исследование построено по количеству упоминаний глав регионов РФ в соцмедиа. Для построения рейтинга учитывались сообщения в социальных сетях Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Instagram, Youtube, на форумах и блогах.

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

В соцсетях обсуждали участие Воробьева на Российском инвестфоруме в Сочи. Также губернатор дал старт линии производства на новом заводе фармацевтического предприятия «Оболенское» в Серпухове. Помимо этого, он сообщил, что пилотный проект «Зима в Подмосковье» становится брендом, и теперь в регионе разрабатывают летнюю программу.