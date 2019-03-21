РИАМО - 21 мар. Депутаты Мособлдумы отклонили в первом чтении законопроект по снижению до 5% муниципального фильтра при выдвижении кандидатов на должность губернатора, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона Московской области «О внесении изменений в закон Московской области «О выборах губернатора Московской области» внесен фракцией КПРФ в Московской областной думе в целях совершенствования процедуры выдвижения кандидатов на должность губернатора Московской области», - сказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, представляя законопроект.

Он пояснил, что предлагается уменьшить с 7 до 5% число подписей депутатов советов депутатов муниципальных образований и (или) глав муниципальных образований, избранных на муниципальных выборах в Московской области при выдвижении кандидатов на пост губернатора.

Законопроект в первом чтении поддержали 13 депутатов, против проголосовали 28, один воздержался.