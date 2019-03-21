РИАМО - 21 мар. Снег в Москве может растаять уже на следующей неделе, в Подмосковье снежный покров сохранится еще в первые дни апреля, сообщил журналистам в четверг научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Снег по расчетам Росгидромета в Москве сойдет на следующей неделе, к концу месяца. В Подмосковье он еще продержится до первой пятидневки апреля, а в лесах и еще дольше - даже 10 апреля будет еще снег», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что в Москве высота снежного покрова составляет от 12 до 22 сантиметров.

Также жителей Подмосковья и Москвы предупредили об обильном мокром снеге, гололеде и сильных порывах ветра в регионе 22 марта. Вероятны сбои в функционировании наземного и авиатранспорта, обрывы линий электропередачи, массовые ДТП.