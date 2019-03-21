РИАМО - 21 мар. Депутаты Мособлдумы приняли сразу в трех чтениях законопроекты, которые позволяют лицам под домашним арестом участвовать в местных референдумах и в муниципальных выборах, передает корреспондент РИАМО.

«В действующей редакции закона о муниципальных выборах в Московской области не предусмотрена возможность участия в голосовании для лиц, находящихся под домашним арестом, предлагается внести изменения, которыми представляется возможность участия в голосовании для данной категории граждан», - сказал председатель комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Александр Наумов, представляя законопроект.

Он отметил, что также законопроектом предлагается увеличить расходы с 5 до 15 тысяч рублей на финансирование избирательной кампании выборов депутатов совета депутатов сельских поселений, если избирательный фонд создается без открытия избирательного счета.

Также Наумов представил поправки к закону Московской области «О местном референдуме в Московской области», которые дают возможность принимать участие в голосовании гражданам, находящимся под домашним арестом.

Оба законопроекта сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.