РИАМО - 21 мар. Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области на 2019 год планируют увеличить более чем на 1 миллиард рублей, соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты Мособлдумы, передает корреспондент РИАМО.

«Проект закона предусматривает увеличение общего объема расходов бюджета ТФОМС Московской области на 1,066 миллиарда рублей за счет не использованных по состоянию на 1 января 2019 года остатков», - сказала директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Подмосковья Ольга Мисюкевич.

Она отметила, что проект закона согласован Контрольно-счетной палатой региона, при этом показатели бюджета ТФОМС Московской области на плановый период 2020 и 2021 годов проектом закона не изменяются.

Законопроект в первом чтении поддержали большинство депутатов.