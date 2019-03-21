РИАМО - 21 мар. Головинский суд столицы назначил на 1 апреля рассмотрение вопроса о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, которая оставила своего ребенка в захламленной квартире, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы суда.

«Суд рассмотрит вопрос о лишении родительских прав Ирины Гаращенко 1 апреля», - сказал собеседник агентства.

Ранее в квартире на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили пятилетнюю девочку с вросшим в кожу шеи украшением. У ребенка отсутствовали социальные навыки. Со слов соседей, на момент обнаружения девочки ее мать Ирина Гаращенко отсутствовала дома несколько дней. Ребенка доставили в больницу, мать арестована. Ей может грозить до 20 лет лишения свободы по статье о покушении на убийство ребенка.

Также прокуратура обратилась в суд с требованием лишить Гаращенко родительских прав.

Пятилетнюю девочку лечили врачи детской городской клинической больницы имени Башляевой. Главный врач больницы отметил, что состояние девочки удовлетворительно, она хорошо социализирована. Ребенок понемногу говорит шепотом, повторяет слова, узнает героев из мультиков, хорошо ест.

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