РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Рок-фестиваль «Красногорск – столица рок'н'ролла», посвященный Дню космонавтики, проведут в подмосковном Красногорске 13 апреля, сообщается на официальной странице красногорского рок-клуба «Рокстория» в социальной сети «ВКонтакте».

Фестиваль пройдет в Красногорске во второй раз.

«Тринадцатого апреля «Рокстория» снова сотрясет галактику! Второй фестиваль «Красногорск – Столица рок'н'ролла» пройдет в самом сердце города на вместительном космодроме КЦ «Красногорье» (улица Вокзальная, дом 10А) с 16:00 и до 21:00», – говорится в сообщении.

В фестивале примут участие группы «Ап'Остров», Noir Naive, «Мир барабанов», «Кот Который», «Американская комедия», Full Madness и другие.

Партнерами мероприятия выступают молодежный центр Красногорска, Красногорская торгово-промышленная палата, депутат совета депутатов Вера Иванова.