РИАМО - 21 мар. Неизвестные по пожарной лестнице проникли в офисное здание на Рязанском проспекте в столице, они украли из помещения деньги и ювелирные изделия, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 20 марта в 05:19 в службу «02» поступило сообщение от администратора ООО о краже по адресу: Москва, Рязанский проспект, дом 8А, строение 7.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 23:00 19 марта до 04:00 20 марта неустановленные лица, поднявшись по пожарной лестнице, через форточку второго этажа проникли в трехэтажное офисное здание по вышеуказанному адресу», - сказал собседеник агентства.

Он уточнил, что в здании, повредив замки входной двери грабители проникли в три кабинета. Они вынесли из помещений сейфы и скрыли их. В результате неизвестные украли наручные часы и ювелирные изделия на сумму 1,245 миллиона рублей и деньги. Общий материальный ущерб составил порядка 1,45 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.