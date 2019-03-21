РИАМО - 21 мар. В текущем году профессиональную переподготовку в Московской области смогут пройти порядка 2 тысяч жителей предпенсионного возраста, до 2024 года получат новые знания порядка 12 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Подмосковья – министра образования региона Ольги Забраловой.

В марте на базе подмосковного колледжа «Энергия» стартовала программа профессиональной переподготовки граждан предпенсионного возраста для работников сферы машиностроения.

«До 2024 года в Подмосковье обучат 11,4 тысячи жителей предпенсионного возраста. Ежегодно на эти цели будет предусмотрено порядка 130 миллионов рублей. До конца этого года новые знания получат порядка 2 тысяч жителей данной возрастной категории», – сказала Забралова.

По ее словам, обучение «предпенсионеров» будет проходить в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Как уточнила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, работодатели будут направлять на переобучающие курсы или курсы повышения квалификации своих сотрудников, в которых они заинтересованы, а специалисты центров занятости помогут им определиться с направлением переобучения.

«В Подмосковье подготовлен проект по профессиональному обучению лиц предпенсионного возраста. Мы сейчас проводим опросы и обсуждаем с работодателями и жителями возможные пути и механизмы его реализации», – резюмировала Фаевская.