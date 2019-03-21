РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Яму устранили в подмосковном Подольске на проезжей части автодороги по улице Карла Маркса после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на яму по улице Карла Маркса. Он отметил, что на данной дороге образовалась яма, которую тяжело объехать.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу устранения ямы на проезжей части автодороги на улице Карла Маркса и сообщает, что данная дорога является дорогой местного значения. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия на дороге выполнены», – сказал замглавы администрации горокруга по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.