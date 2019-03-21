РИАМО - 21 мар. Федеральная служба государственной статистики выявила в каких регионах России зафиксирована наибольшая продолжительность рабочей недели, сообщает Russia Today.

«По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. Дольше всего работают в Севастополе - 39 часов в неделю», - говорится в сообщении.

Второе место разделили Калмыкия (38,8), Воронежская область (38,8) и Еврейская автономная область (38,8). За ними идут Владимирская и Ростовская области, в которых жители работают в среднем по 38,7 часа в неделю.

А наименьшая продолжительность рабочей недели зафиксирована в Республике Алтай, она составляет 32,9 часа, также в Карелии - 33,4 часа и в Республике Коми – в 34,1 часа.

По данной статистике, мужчины в среднем работают дольше женщин - 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

«Структура рабочей силы различна по своему возрастному составу. Это может сказываться на средней величине фактической продолжительности рабочей недели, так как есть категории работников, для которых рабочая неделя меньше, чем та, что полагается в качестве норматива для всех», - сказал профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Он также отметил, что в статистике должны учитывать климатические особенности каждого региона.