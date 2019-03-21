РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске волонтеры движения «Милосердие – Подольск» передали продукты в центр социальной помощи семье и детям «Семья», сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«От волонтерского движения Подольского благочиния «Милосердие – Подольск» в центр социальной помощи семье и детям горокруга «Семья» были переданы продукты для организации завтраков для детей, которые приходят на занятия в центр реабилитации. Такие занятия созданы в помощь семьям, сталкивающимся с трудностями при воспитании ребенка, нуждающимся в помощи специалистов. Здесь ребята через творчество и игру познают мир и развивают свои способности», – говорится в сообщении.

Волонтеры благодарят всех жертвователей за помощь детям.