РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 21 мар. Мусорный навал убрали с автомобильной дороги на улице Благовещенская в подмосковном Красногорске по просьбе местного жителя, сообщается на портале «Добродел».

Пользователь сообщил о навале мусора на дороге на улице Благовещенская в районе жилого комплекса «Никольский парк» в микрорайоне Опалиха городского округа Красногорск.

«Работы по уборке автомобильной дороги в Красногорске, микрорайоне Опалиха, на улице Благовещенская от крупногабаритного мусора выполнены», – ответил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности Евгений Владимирский.

По его словам, указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения, и осуществление дорожной деятельности относится к полномочиям органов местного самоуправления.