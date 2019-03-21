РИАМО - 21 мар. С неохраняемой стоянки на территории промзоны в столице неизвестный украл экскаватор-погрузчик стоимостью 3,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

По его словам, 20 марта в 18:26 в ОМВД обратился индивидуальный предприниматель и заявил о краже экскаватора-погрузчика по адресу: Москва, Ильменский проезд, дом 13, строение 2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 23:30 19 марта до 17:30 20 марта с неохраняемой стоянки, расположенной на территории промзоны по указанному адресу, неизвестный совершил кражу экскаватора-погрузчика JCB 4CX4WSSM, принадлежащего заявителю», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что материальный ущерб составил около 3,7 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».