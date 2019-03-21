РИАМО - 21 мар. Украинские власти включили в санкционный список председателя Госдумы Вячеслава Володина, сообщает Газета.ru.

«В Госдуме считают, что санкции против Володина были введены из-за его высказываний в отношении Украины», - говорится в сообщении.

Депутаты также высказали уверенность, что Володин попал в украинский санкционный список из-за создания рабочей группы по оценке экономических потерь Крыма за время нахождения полуострова в составе Украины.

Ранее власти Украины утвердили дополнительные персональные санкции в отношении России, всего в санкционном списке значатся 848 человек и 294 юридических лица. Под санкции попали российские компании, бизнесмены, политики, депутаты и работники силовых структур, которые, как утверждают в Киеве, якобы были причастны к инциденту в Керченском проливе, участвовали в строительстве Крымского моста, а также в проведении выборов в самопровозглашенных республиках Донбасса.

Ранее из-за инцидента в Керченском проливе Евросоюз продлил на полгода санкции в отношении нескольких россиян. США и Канада также ввели новые санкции против России. Под ограничения США попали шесть физических лиц и восемь юридических. Евросоюз ввел санкции против восьми человек. Самым большим получился черный список у Канады: 114 физлиц и 15 предприятий.

Пятого ноября 2018 года три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали. В итоге корабли были со стрельбой задержаны, все 24 члена экипажей арестованы.