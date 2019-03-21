РИАМО – 21 мар. В честь 90-летия Московской области в выставочном зале подмосковного Орехово-Зуева состоится концерт-посвящение Анастасии Вяльцевой, сообщается на странице учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Друзья! Как давно вы слушали романсы? Зима была такой долгой, а у нас в выставочном зале, и музыка, и весна! Подарите себе и близким немного нежности и любви вместе с прекрасной музыкой, приходите на наш концерт 23 марта», – говорится в сообщении.

Концерт будет посвящен творчеству Анастасии Вяльцевой – эстрадной певицы начала XX века, исполнительницы русских и «цыганских» романсов. На мероприятии выступят солисты московского центра вокального мастерства «Голос».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, концерт состоится 23 марта в 17:00 в выставочном зале по адресу: город Орехово-Зуево, Центральный бульвар, дом №3. Вход свободный.