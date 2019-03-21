РИАМО - 21 мар. Из банка на улице Долгоруковской в столице пропало около 28 миллионов рублей, он были помещены в арендуемую ячейку за день до обнаружения пропажи, по данному факту проводится проверка, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В ОМВД по Тверскому району 20 марта поступило заявление от гражданина 1978 года рождения о том, что 19 марта (он – ред.) заключил договор об аренде сейфовой ячейки по адресу: Москва улица Долгоруковская дом 40, в ячейку банка <…> поместил денежные средства в сумме более 27,818 миллиона рублей, в банке также была оформлена доверенность на гражданина 1961 года рождения с правом единоличного посещения арендуемой банковской ячейки, однако ключи от ячейки ему не передавались», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что отсутствие средств обнаружили 20 марта.

По данному факту проводится проверка, заключил собеседник агентства.