РИАМО - 21 мар. Традиционная благотворительная акция «Из рук в руки» пройдет в молодежном клубе подмосковного Орехово-Зуева 23 марта, сообщается на странице ММЦ города в социальной сети «ВКонтакте».

«Молодежный клуб и общественная организация многодетных семей Орехово-Зуева «Счастье в детках» продолжают благотворительную акцию по раздаче вещей «Из рук в руки». Приходите 23 марта в молодежный клуб!» – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, любой желающий сможет подобрать себе предметы одежды, обувь, игрушки. Все вещи отдаются даром.

Акция пройдет 23 марта с 12:00 до 16:00 по адресу: город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №10Б.