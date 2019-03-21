РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Жители одного из домов на улице Ватутина в подмосковном Подольске третий день вынуждены обходиться без газа, сообщил «РИАМО в Подольске» директор УК ООО «Центр ЖКУ» Владимир Блохин.

Жительница горокруга сообщила горпорталу «РИАМО в Подольске» о том, что 19 марта в доме №26 по улице Ватутина отключили газ. Жители вынуждены третий день обходиться без голубого топлива. Однако точных сроков, когда же возобновят газоснабжение, никто не дает.

«Да, действительно, в данном доме был отключен газ. Газоснабжение возобновят после устранения всех недостатков, которые обеспечат безопасность жителей. В данном доме были обнаружены нарушения содержания внутриквартирного газового оборудования и венканалов дымоходов. Газоснабжение было приостановлено для безопасности жителей, согласно законодательству. Мы вызывали «Мособлгаз» и специализированные организации, которые предоставили соответствующие акты и решения», – сказал Блохин.

Он отметил, что газоснабжение включат только после того, как специалисты проверят газовое оборудование во всех квартирах дома и устранят все выявленные нарушения.