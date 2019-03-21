РИАМО - 21 мар. Жителей Подмосковья и Москвы предупредили об обильном мокром снеге, гололеде и сильных порывах ветра в регионе 22 марта, сообщается на сайте «Метеовести».

«В пятницу ныряющий североатлантический циклон принесет в Московский регион обильные осадки преимущественно в виде мокрого снега - выпадет до 8-9 миллиметров или 25% от месячной нормы. Возможно налипание мокрого снега на провода (до 5-6 миллиметров), гололедные явления», - говорится в сообщении.

Ожидается сильный северо-западный ветер, 7-12 метров в секунду, порывы усилятся до 18 метров в секунду. Видимость на дорогах ухудшится.

Вероятны сбои в функционировании наземного и авиатранспорта, обрывы линий электропередачи, массовые ДТП.

Ненастье начнется утром 22 марта в 06:00 – 09:00 и продлится целый день.

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