РИАМО – 21 мар. Ко всемирному Дню здоровья в подмосковном Орехово-Зуеве организуют первый легкоатлетический пробег «Север – Восток», сообщается на странице Дворца спорта «Восток» в социальной сети «ВКонтакте».

«Первый легкоатлетический пробег «Север – Восток» пройдет 7 апреля в Орехово-Зуеве. Маршрут от физкультурно-оздоровительного комплекса «Северный» до Дворца спорта «Восток» составит пять километров», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, для участия в пробеге необходима регистрация на ресепшене Дворца спорта «Восток» либо в инстаграме в директ @ds_vostok или @fok.severniy_oz.

Начало пробега 7 апреля в 10:00 от физкультурно-оздоровительного комплекса «Северный» по адресу: город Орехово-Зуево, проезд Беляцкого, дом №19.