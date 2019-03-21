РИАМО - 21 мар. Члены организованной преступной группировки, чей оружейный схрон обнаружили в Подмосковье, могли регулярно навещать тайник и следить за состоянием оружия, схрон мог принадлежать Таганской ОПГ, пишет в четверг газета «Известия».

На территории Подмосковья сотрудники ФСБ совместно со следователями обнаружили тайник организованной преступной группы, действовавшей на территории Московского региона в 90-х и 2000-х годах. В схроне изъяты 36 килограммов взрывчатых веществ; два самодельных взрывных устройства; порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций и боеприпасов, более 15 тысяч штук патронов к различным типам оружия, а также множественные основные части к огнестрельному оружию.

«Тайники по объему бывают разные — все зависит от места, в котором он обустраивается. Если оружие, взрывчатку и боеприпасы правильно упаковать, а схрон находится в удачном месте, где его не затапливает, оно может храниться десятилетиями. Что-то может и заржаветь, но большая часть будет готова к использованию в любой момент», — сказал криминолог Яков Гилинский.

Он добавил, что у крупных группировок может быть несколько подобных тайников в разных местах. Преступники могли регулярно посещать схрон и следить за состоянием оружия.

«Современные группировки мафиозного типа — это организации с серьезной структурой. Там есть свои юристы и бухгалтеры — в обученных людях недостатка нет. Я не исключаю, что есть кто-то, кто регулярно следил за оружием и переупаковывал его для лучшей сохранности», — уточнил Гилинский.

Тайник мог принадлежать Таганской ОПГ, которая действовала в Москве с начала 90-х годов. Группировка специализировалась на рейдерских захватах предприятий и контроле над торговыми точками. Банда также занималась незаконной слежкой и заказными убийствами, в числе которых были громкие.

«В январе 2018 года по решению Басманного суда Москвы в СИЗО были отправлены лидеры Таганской ОПГ: Игорь Жирноклеев, более известный как Жирный, и Григорий Рабинович по прозвищу Гриша Таганский. Их задержали по обвинению в убийстве 11-летней давности, жертвой которого стал гендиректор компании «Роспищепром» Валерий Журавлев», — добавляется в материале.

После задержания лидеров Таганской ОПГ активизировалась работа по делу об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова - Япончика. Среди отрабатываемых по Таганской ОПГ эпизодов есть и другие громкие дела. Например, расстрел бизнесмена и продюсера Шабтая Калмановича. Рассматривается также их причастность к убийству главы преступного мира Аслана Усояна (Дед Хасан).

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