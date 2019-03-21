РИАМО - 21 мар. В центре России установилась теплая погода, сейчас дневная температура в столице составляет около плюс 4-6 градусов, а в начале следующей недели воздух может прогреться уже до плюс 8, сообщается на сайте «Метеовести».

Высота сугробов в Москве почти в три раза меньше нормы и составляет 13 сантиметров. На прошлой неделе средняя температура в столице была слабоотрицательной, поэтому растаяло только 2 сантиметра снега. Сейчас температурный режим соответствует первой декаде апреля. К 20 марта в столице растаяло еще 7 сантиметров снега.

«В центре России пока задержится не по сезону теплая погода. В Москве время от времени небольшие осадки, а дневная температура в пределах плюс 4-6 градусов. В понедельник, когда облака над столицей рассеются, столбики термометров смогут подняться до плюс 8 градусов», - говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщали, что на выходных в Московском регионе будет теплее обычного, ожидаются небольшие осадки, но иногда будет выглядывать солнце. Ожидаются сильные порывы ветра до 12-13 метров в секунду.