РИАМО (БАЛАШИХА) – 21 мар. Депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Тарас Ефимов в ходе заседания фракции в совете депутатов подмосковной Балашихи предложил провести методический семинар для помощников депутатов по работе с сайтом «Избиратель-депутат», сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы Тараса Ефимова.

На мероприятии партийцы обсудили работу на сайте «Избиратель-депутат» и формирование общественного совета. В феврале на сайте членами фракции «Единая Россия» в совете депутатов Балашихи было размещено 35 новостей.

«Этот показатель может быть увеличен в разы, учитывая, сколько мероприятий проходит с участием местных партийцев. Для активизации работы предлагаю в ближайшее время провести методический семинар для помощников депутатов по работе с сайтом», – сказал Ефимов.

Он добавил, что в Балашихе продолжается формирование общественного совета, который займется контролем за реализацией государственных и муниципальных программ на территории городского округа.

«В 2019 году на территории Балашихи запланировано более 100 мероприятий, в том числе строительство двух школ и двух пристроек к учебным учреждениям, капитальный ремонт трех Домов культуры и детского сада, а также реализация большой программы по ремонту 53 городских дорог в весенне-летний период. Все работы будут реализовываться в рамках партийных проектов и наша задача – проверить каждый объект», – отметил парламентарий.

Информационная система «Избиратель-депутат» – единая база депутатов фракций «Единая Россия» всех уровней во всех регионах РФ. Данный ресурс создан в качестве «навигатора» по депутатам для получения оперативной информации избирателями в удобном формате с возможностью выйти на аккаунты депутатов в социальных сетях.