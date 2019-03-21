РИАМО - 21 мар. На дорогах Подмосковья в ближайшие дни ожидается гололедица, также в регионе прогнозируют выпадение мокрого снега, водителей привали быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

«По информации Гидрометеорологического бюро Москвы и Московской области, сегодня и в ближайшие дни, ожидаются перепады температурных режимов, выпадение осадков в виде мокрого снега, а также образование гололедицы», - уточняется в материале.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге. Строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

«Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях», - добавляется в сообщении.

Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Им следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, так как на такой дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. Пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям и обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

«Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД. В таких случаях звоните в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на единый номер 112», - заключается в материале.