РИАМО - 21 мар. В столице отметили снижение объема пустующих офисных и торговых помещений, это дало повод чиновникам говорить об окончании кризиса на рынке коммерческой недвижимости, пишет «Коммерсант».

«Кризис на рынке недвижимости закончен. Во время турбулентности в экономике офисы начинают пустеть, деловая активность снижается, пустые площади достигают 20% с лишним. Сегодня картина обратная: Москва вышла на уровень докризисных показателей», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что с 2016 года доля вакантных столичных офисов снизилась на 7,1 процентного пункта (п. п.) для площадей класса A и на 5,5 п. п. для класса B. Такая же ситуация наблюдается и в торговой недвижимости: доля пустующих помещений снизилась с 8,5% в конце 2017 года до 7%.

Также снижение доли пустых помещений связывают с минимальным строительством новых площадей. Как отметила директор отдела исследований рынка CBRE Анна Шепелева, сокращения уровня вакансии в торговых центрах стало следствием снижения девелоперской активности в 2014-2016 годах. В 2018 году было построено 186,9 тысячи квадратных метров торговых площадей - это стало самым низким показателем за последние шесть лет.

По мнению управляющего партнера компании «Ванчугов и партнеры» Алексея Ванчугова, кризис в сегменте торговой недвижимости в столице действительно позади, но это случилось не в 2018 году, а раньше. Также он отметил, что ориентироваться на среднюю долю вакантных площадей не стоит, так как это не отражает реальной ситуации на рынке.

А в компании Knight Frank подчеркнули, что восстановление столичного рынка офисной аренды происходит на фоне общемирового глобального охлаждения экономики. По прогнозам, в ближайшие месяцы число потенциальных сделок на мировом рынке недвижимости достигнет дна.