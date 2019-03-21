РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 мар. Активисты в подмосковном Королеве нашли нарушения при проверке контейнерных площадок, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

Активисты партийного проекта «Единой России» «Народный контроль» в Королеве, совместно с представителями управления по работе с микрорайонами администрации Королева провели мониторинг состояния контейнерных площадок и вывоза твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Члены делегации осмотрели контейнерные площадки на улицах: Кооперативный проезд, Калининградский проезд, Мичурина и Кирова в микрорайоне Первомайский на соответствие новым требованиям. По итогам инспекции, было выявлено, что площадка на улице Кирова не оборудована баками, соответствующими современным стандартам. Кроме того, активистами были зафиксированы мусорные навалы на земле, прилегающей к площадке», – говорится в сообщении.

Сергиево-посадский региональный оператор установит дополнительные контейнеры для раздельного сбора отходов.

Информация обо всех выявленных нарушениях передана Сергиево-посадскому региональному оператору для их устранения. Партийные активисты и сторонники будут продолжать мониторинг реализации новой системы обращения с ТКО на территории городского округа Королев.

С 1 января текущего года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.

О плохом вывозе мусора можно сообщить в Единую диспетчерскую систему (ЕДС) по многоканальным телефонам: 8(499)929-99-99, 8(495)512-00-11, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».