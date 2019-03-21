РИАМО - 21 мар. На выходных в Подмосковье и Москве сохранится температура выше нормы, при этом ожидаются незначительные осадки в виде снега, местами переходящие в дождь, сообщил РИАМО ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«У нас сохраняется высокая температура. Идем выше нормы на 5-6 градусов. В пятницу будет прохождение фронта. Завтра днем плюсовая погода от плюс 3 до плюс 5. В ночь на субботу будет 0 – плюс 2, днем также от плюс 3 до плюс 5, в ночь на воскресенье плюс 2-3, днем может вырасти до плюс 7 градусов», - сказал Цыганков.

Он добавил, что на выходных ожидается порывистый ветер 12-13 метров в секунду. Сама погода будет с прояснениями, будет выглядывать солнце. Все три дня будут небольшие осадки в виде снега, местами переходящие в дождь.