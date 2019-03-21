РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске на Бронницкой улице неизвестный въехал в припаркованный автомобиль Skoda Octavia и скрылся с места ДТП, сообщила «РИАМО в Подольске» владелец автомобиля.

«Данный инцидент произошел вчера, 20 марта, между 9:00 и 17:00 на улице Бронницкая, дом №3 напротив предприятия ОАО «Завод «Микропровод». В мой припаркованный автомобиль Skoda Octavia врезался неизвестный и скрылся с места ДТП», – сказала владелец.

Она отметила, что ищет очевидцев данной аварии, а также тех, кто записал дорожно-транспортное происшествие на видеорегистратор и просит сообщить Ире Филатовой в социальной сети «ВКонтакте».