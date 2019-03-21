РИАМО - 21 мар. Международная научная группа выяснила, что употребление горячего чая связано с повышенным риском возникновения и развития рака пищевода, специалисты порекомендовали остужать напиток, сообщает Газета.ru.

«Ученые изучили пищевые привычки более 50 тысяч человек в возрасте от 40 до 75 лет, средний период наблюдения составил десять лет. В международной группе отчитались, что у 317 участников исследования был зафиксирован рак пищевода», - говорится в сообщении.

Исследователи сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 миллилитров чая температурой более 60 градусов повышает риск заболевания раком пищевода на 90%. Для того, чтобы избежать развития данного заболевания, ученые порекомендовали остужать горячий напиток.