РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 мар. Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско обсудил с главврачом Люберецкой стоматологической поликлиники меры поддержки жителей горокруга в сфере зубопротезирования, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

Дениско накануне, в День стоматологического здоровья, провел встречу с главным врачом ГАУЗ МО «Люберецкая стоматологическая поликлиника», главным внештатным стоматологом горокруга №3 МЗ МО Романом Антоненковым. Парламентарий поздравил стоматологов с праздником.

«Дмитрий Дениско отметил, что на личных приемах населения поступает много обращений от граждан за оказанием содействия и помощи в вопросах зубопротезирования. По итогам встречи выработаны меры поддержки по зубопротезированию получателям – гражданам малоимущим и инвалидам, которым не предоставляются меры социальной поддержки по зубопротезированию», – говорится в сообщении.