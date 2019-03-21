РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Православные волонтеры помогли пожилой женщине, которой негде было жить после операции в больнице, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в социальной сети «ВКонтакте».

«Немного помогли одной бабушке по имени Валентина. Случился форс-мажор, выписали из больницы и нужно было несколько дней где-то пробыть, прежде чем отправиться в другое место. На несколько дней был оплачен хостел и куплены продукты, привезены ходунки», – говорится в сообщении.

Волонтеры поблагодарили всех за пожертвования и попросили молитв о рабе Божией Валентине, чтобы у нее все хорошо сложилось на новом месте.