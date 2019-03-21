РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. Волейболиста спортивной школы «Пахра» из подмосковного Подольска включили в состав сборной России, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в социальной сети «ВКонтакте».

«Воспитанник спортивной школы «Пахра» Антон Семышев в составе сборной России по волейболу! Поздравляем с этим событием в его спортивной карьере! Желаем удачи и новых побед!» – говорится в сообщении.

В данный период спортсмен выступает за команду «Белогорье» Белгород.