РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 мар. В подмосковном Подольске увеличат количество рейсов автобусного маршрута №417 между микрорайоном Дубровицы и метро «Южная» в Москве, сообщается в группе «Дубровчане | ТОС Дубровицы | Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты микрорайона Дубровицы подмосковного Подольска провели совещание с комитетом по дорожному хозяйству и благоустройству администрации Подольска по поводу улучшения транспортного сообщения.

«В ближайшее время будет увеличено количество рейсов по маршруту №417 («метро Южная – Дубровицы»). В настоящее время ходит восемь рейсов, а планируется 11», – говорится в сообщении.

Также в связи с многочисленными обращениями жителей в совет ТОС «Дубровицы» об увеличении количества рейсов по маршруту №65 («станция Подольск – Дубровицы») принято решение направить в Мострансавто совместное обращение совета ТОС и комитета по дорожному хозяйству и благоустройству.