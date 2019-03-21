РИАМО - 21 мар. В деревне Закубежье Сергиево-Посадского района загорелось транспортное средств, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 02:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Сергиево-Посадский район, деревня Закубежье.

«В 03:23 ликвидация. Есть пострадавший. Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», - говорится в сообщении.