РИАМО - 21 мар. В зале Михаила Врубеля Третьяковской галереи провели несанкционированный перформанс, по музею прошелся полуобнаженный мужчина, сообщается на сайте галереи.

«20 марта 2019 года в Третьяковской галерее в зале Врубеля в Лаврушинском переулке был проведен несанкционированный перформанс, в рамках которого был осуществлен проход по залам полуобнаженного мужчины», - говорится в сообщении.

Результатом данной акции стали несколько мелких предметов, оставленных в залах.

«Угрозы для экспонатов галереи и посетителей во время проведения перформанса не было», - подчеркивается на сайте.

После инцидента, произошедшего 27 января, когда была украдена картина «Ай-Петри. Крым» с выставки Архипа Куинджи в Инженерном корпусе, в Третьяковской галерее усилили охрану и защиту произведений искусства.

Тогда на глазах у посетителей мужчина снял полотно со стены и унес его. Похитителя задержали в Подмосковье по горячим следам. Похищенную картину обнаружили в строящемся доме в Московской области.